УПЛ увійшла у топ-10 світового рейтингу за цікавим показником – чемпіонат України випередив провідні ліги
Наша першість перебуває серед лідерів за частотою призначення одинадцятиметрових.
Українська Прем'єр-ліга посіла сьому сходинку серед всіх ліг світу за середньою частотою призначення пенальті, повідомляє CIES Football Observatory.
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За підрахунками Міжнародного центру спортивних досліджень, в елітному дивізіоні одинадцятиметрові призначають в середньому кожні 197 хвилин. Лідирує у цьому рейтингу чемпіонат Єгипту (172 хвилини на один пенальті), натомість найрідше удар з позначки призначають в японській J2-Лізі (кожні 613 хвилин).
Серед топ-5 європейських ліг перше місце посідає Серія А (235 хв), далі йде Ліга 1 (245 хв), Ла Ліга (252 хв) та Бундесліга (289 хв). Замикає п'ятірку АПЛ (321 хв).
Рейтинг світових чемпіонатів за середньою частотою призначення пенальті:
1. Єгипет – 172 хвилини на пенальті.
2. Саудівська Аравія – 178 хв.
3. Росія – 187 хв.
4. Марокко – 188 хв.
5. ОАЕ – 193 хв.
6. Еквадор – 194 хв.
7. Україна – 197 хв.
8. Перу – 207 хв.
9. Катар – 209 хв.
10. Мексика – 212 хв.
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