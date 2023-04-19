Українська Прем'єр-ліга посіла сьому сходинку серед всіх ліг світу за середньою частотою призначення пенальті, повідомляє CIES Football Observatory.

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За підрахунками Міжнародного центру спортивних досліджень, в елітному дивізіоні одинадцятиметрові призначають в середньому кожні 197 хвилин. Лідирує у цьому рейтингу чемпіонат Єгипту (172 хвилини на один пенальті), натомість найрідше удар з позначки призначають в японській J2-Лізі (кожні 613 хвилин).

Серед топ-5 європейських ліг перше місце посідає Серія А (235 хв), далі йде Ліга 1 (245 хв), Ла Ліга (252 хв) та Бундесліга (289 хв). Замикає п'ятірку АПЛ (321 хв).

Рейтинг світових чемпіонатів за середньою частотою призначення пенальті:

1. Єгипет – 172 хвилини на пенальті.

2. Саудівська Аравія – 178 хв.

3. Росія – 187 хв.

4. Марокко – 188 хв.

5. ОАЕ – 193 хв.

6. Еквадор – 194 хв.

7. Україна – 197 хв.

8. Перу – 207 хв.

9. Катар – 209 хв.

10. Мексика – 212 хв.

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