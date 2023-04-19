Поєдинку в Петровому передував невеличкий скандал, пов'язаний із використанням VAR. Рух замовив фургон і навіть документально підтвердив готовність оплатити витрати, однак за регламентом такі питання повинні узгоджуватись із суперником. Інгулець же проігнорував запит, саботувавши приїзд відео-арбітрів.

За таких умов можна було очікувати на контроверсійні рішення рефері, причому на користь господарів. Звісно ж, саме так і сталося :) Вже на 15-й хвилині Інгулець заробив пенальті внаслідок влучання Кучеренка в руку Роману.

Втім, якби VAR таки працював на матчі, то зрозуміти щось із повторів все одно не вдалося б. У динаміці здавалося, ніби рука дещо відставлена, але на повторах картина інакша.

Так чи інакше, Дмитро Кривушкін вказав на 11-метрову позначку. До речі, це саме той арбітр, який не показав Бланко червону за фол проти Буяльського.

Ковальов впевнено реалізував пенальті. 1:0! Інгулець вирвався уперед. Львів'янам все одно треба скаржитись тільки на себе, адже старт зустрічі був за "козаками" – вони вже не раз вривались на край штрафного, а удар Головкіна звідти Паньків парирував ногою.

У "жовто-чорних" до перерви було все погано за грою, а на 27-й хвилині ще й довелося знімати Романа з Мисиком. Вони моторошно зіткнулись головами, тож замість них вийшли Кітела та Альваренга. Після цього гра трішечки освіжилась – вже за кілька хвилин команди розмінялись моментами.

Кучеренко замикав подачу з кутового, ледь не перекинувши голкіпера львів'ян, а Таллес у штрафному пробивав з відскоку. Над воротами. Попри це, поєдинок важко було назвати симпатичним. Матч виглядав типово для УПЛ, але фанатів прийшло немало.

В другому таймі футбол став ще нуднішим. До фінального свистка можна пригадати тільки постріл Резепова з гострого кута під поперечку (Паньків виручив) та замикання подачі зі стандарту у виконанні Климчука. М'яч пройшов у сантиметрах від дальньої стійки.

На 90-й хвилині фактор відсутності VAR знову дався взнаки. Соломон, який мав одну жовту за зрив контратаки, отримав другу жовту – в теорії, за симуляцію. Ймовірно, суттєвого контакту з ногою суперника дійсно не було, але ж епізод стався у центрі поля на фланзі! Маємо черговий скандал.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Інгульця. Як наслідок, львів'яни опустились у зону вильоту на передостанню позицію. Петровці набрали 25 очок і піднялись на дев'яту сходинку.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х