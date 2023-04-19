Украинская Премьер-лига заняла седьмую строчку среди всех лиг мира по средней частоте назначения пенальти, сообщает CIES Football Observatory.

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По подсчетам Международного центра спортивных исследований, в элитном дивизионе одиннадцатиметровые назначают в среднем каждые 197 минут. Лидирует в этом рейтинге чемпионат Египта (172 минуты на один пенальти), в свою очередь реже всего удар с отметки назначают в японской J2-Лиге (каждые 613 минут).

Среди топ-5 европейских лиг первое место занимает Серия А (235 мин), далее следует Лига 1 (245 мин), Ла Лига (252 мин) и Бундеслига (289 мин). Замыкает пятерку АПЛ (321 мин).

Рейтинг мировых чемпионатов по средней частоте назначения пенальти:

1. Египет – 172 минуты на пенальти.

2. Саудовская Аравия – 178 мин.

3. Россия – 187 мин.

4. Марокко – 188 мин.

5. ОАЭ – 193 мин.

6. Эквадор – 194 мин.

7. Украина – 197 мин.

8. Перу – 207 мин.

9. Катар – 209 мин.

10. Мексика – 212 мин.

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