УПЛ підрахувала, як часто клуби пробивали пенальті в сезоні 2022/23.

Як виявилось, найбільше пенальті у цьогорічній кампанії пробив Верес – рівненці 8 разів пробивали з 11-метрової позначки, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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З них реалізувати вдалось лише 5. Друга сходинка за Шахтарем (7 пенальті, 4 реалізованих), а Колос та Ворскла поділяють 3-4 місця з 6 пенальті (ковалівці реалізували 6 своїх ударів, а полтавці – лише 4). Динамо ж опинилось на сьомій сходинці, заробивши лише 5 пенальті у ворота суперників.

Найгірші показники у Інгульця, Львова та Миная – лише по 1 пенальті у ворота суперників. Цікаво, що львів'яни та закарпатці примудрились не реалізувати свої єдині удари з 11-метрової позначки.

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