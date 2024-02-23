Українська Прем'єр-ліга визначилась з тими, хто обслуговуватиме матчі української першості.

Юрій Вірт (праворуч) під час роботи на УПЛ ТБ / Стоп-кадр з відео

Канал УПЛ ТБ, на якому транслюватимуться матчі чемпіонату України, презентував експертів, журналістів на коментаторів, які працюватимуть на поєдинках елітного дивізіону.

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Зокрема, експертами каналу будуть Юрій Вірт, Василь Кобін, Максим Фещук, Артем Федецький, Микола Морозюк, Валерій Федорчук та Олег Голодюк. До слова, цей список не остаточний і може оновлюватися.

Коментаторами УПЛ ТБ стануть Віталій Волочай, Михайло Співаковський, Роман Бебех, Владислав Шалота, Дмитро Шпірко та Олександр Михайлюк. Матчі 18-го туру прокоментують перші чотири.

Журналістами ж будуть Елла Іванюкович, Дар'я Лелюк, Марина Машкіна, Марія Третяк та Ярема Чуйко.

Нагадаємо, до загального телепулу досі не приєднались СК Дніпро-1, Динамо і Зоря.

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