Матчі чемпіонату України тепер будуть транслюватись на УПЛ ТБ (UPL.TV), а старт прямого ефіру запланований на 23 лютого, 14:15. Перший матч же має відбутись цього дня, о 15:30.

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Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, канал УПЛ ТБ можна буде знайти на таких OTT-платформах: sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA, Ланет.TV (остання – лише Київ). Зазначається, що даний список не є фінальним, з багатьма провайдерами ще ведуться перемовини.

Слід додати, що у переліку відсутній сервіс MEGOGO, на якому транслювалась частина поєдинків першої частини першості.

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