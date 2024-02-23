УПЛ ТВ: стали известны фамилии комментаторов, экспертов и журналистов новосозданного канала
Украинская Премьер-лига определилась с теми, кто будет обслуживать матчи украинского первенства.
Канал УПЛ ТВ, на котором будут транслироваться матчи чемпионата Украины, презентовал экспертов, журналистов на комментаторов, которые будут работать на поединках элитного дивизиона.
УПЛ будет недоступна на MEGOGO – известно, где можно посмотреть матчи чемпионата
В частности, экспертами канала будут Юрий Вирт, Василий Кобин, Максим Фещук, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук и Олег Голодюк. К слову, этот список не окончательный и может обновляться.
Комментаторами УПЛ ТВ станут Виталий Волочай, Михаил Спиваковский, Роман Бебех, Владислав Шалота, Дмитрий Шпирко и Александр Михайлюк. Матчи 18-го тура прокомментируют первые четыре.
Журналистами же будут Элла Иванюкович, Дарья Лелюк, Марина Машкина, Мария Третьяк и Ярема Чуйко.
Напомним, к общему телепулу до сих пор не присоединились СК Днепр-1, Динамо и Заря.
"Ми не хотіли би брати жодної копійки у клубів": що таке УПЛ ТБ і як наш футбол донести аж до США та Канади