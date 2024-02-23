Украинская Премьер-лига определилась с теми, кто будет обслуживать матчи украинского первенства.

Юрий Вирт (справа) во время работы на УПЛ ТВ / Стоп-кадр из видео

Канал УПЛ ТВ, на котором будут транслироваться матчи чемпионата Украины, презентовал экспертов, журналистов на комментаторов, которые будут работать на поединках элитного дивизиона.

УПЛ будет недоступна на MEGOGO – известно, где можно посмотреть матчи чемпионата

В частности, экспертами канала будут Юрий Вирт, Василий Кобин, Максим Фещук, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук и Олег Голодюк. К слову, этот список не окончательный и может обновляться.

Комментаторами УПЛ ТВ станут Виталий Волочай, Михаил Спиваковский, Роман Бебех, Владислав Шалота, Дмитрий Шпирко и Александр Михайлюк. Матчи 18-го тура прокомментируют первые четыре.

Журналистами же будут Элла Иванюкович, Дарья Лелюк, Марина Машкина, Мария Третьяк и Ярема Чуйко.

Напомним, к общему телепулу до сих пор не присоединились СК Днепр-1, Динамо и Заря.

"Ми не хотіли би брати жодної копійки у клубів": що таке УПЛ ТБ і як наш футбол донести аж до США та Канади