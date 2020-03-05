УПЛ прокоментувала можливість перенесення матчів через загрозу епідемії коронавірусу

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про заходи у разі реальної загрози поширення коронавірусу на Україну.

"Ми надіслали запит до Міністерства охорони здоров'я України з цього питання. Чекаємо на відповідь. Також в постійному контакті зі спортивно-медичним комітетом УАФ. Тримаємо руку на пульсі.

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Якщо у нас з'являться причини для скасування або перенесення матчів, то обов'язково оперативно відреагуємо", – розповів Дикий у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, деякі європейські чемпіонати вже вжили заходів задля уникнення небезпеки поширення вірусу. Наприклад, матчі Серії А проводитимуться без вболівальників упродовж найближчого місяця.

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