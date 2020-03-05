toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - СК ДНІПРО-1 ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

УПЛ прокоментувала можливість перенесення матчів через загрозу епідемії коронавірусу

12:27 35 Читать на русском
УПЛ прокоментувала можливість перенесення матчів через загрозу епідемії коронавірусу
Євген Дикий / Сайт УПЛ

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про заходи у разі реальної загрози поширення коронавірусу на Україну.

"Ми надіслали запит до Міністерства охорони здоров'я України з цього питання. Чекаємо на відповідь. Також в постійному контакті зі спортивно-медичним комітетом УАФ. Тримаємо руку на пульсі.

Металіст 1925 відмовився від зборів у Туреччині через складну політичну ситуацію та загрозу коронавірусу

Якщо у нас з'являться причини для скасування або перенесення матчів, то обов'язково оперативно відреагуємо", – розповів Дикий у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, деякі європейські чемпіонати вже вжили заходів задля уникнення небезпеки поширення вірусу. Наприклад, матчі Серії А проводитимуться без вболівальників упродовж найближчого місяця.

Футбольний суддя у 76. Грав зі Старухіним та Габовдою, ледь не загинув у ДТП, мав особливий фінт

blog_ava
Дайєр влаштував розбірки з фанатом Тоттенхема після вильоту з Кубка Англії
09:58
1992
Теги
Головне УПЛ Євген Дикий коронавірус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
8
хв
Дербі Каунті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук