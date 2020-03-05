УПЛ прокомментировала возможность переноса матчей из-за угрозы эпидемии коронавируса

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о мерах в случае реальной угрозы распространения коронавируса на Украину.

"Мы направили запрос в Министерство здравоохранения Украины по этому вопросу. Ждем ответа. Также в постоянном контакте со спортивно-медицинским комитетом УАФ. Держим руку на пульсе.

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Если у нас появятся причины для отмены или переноса матчей, то обязательно оперативно отреагируем", – рассказал Дикий в комментарии Tribuna.

Напомним, некоторые европейские чемпионаты уже приняли меры во избежание опасности распространения вируса. Например, матчи Серии А будут проводиться без болельщиков на протяжении ближайшего месяца.

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