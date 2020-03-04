Металіст 1925 відмовився від зборів у Туреччині через складну політичну ситуацію та загрозу коронавірусу

Виконувач обов'язків генерального директора Металіст 1925 Анатолій Біденко поділився планами клубу щодо підготовки до другої частини сезону.

"Першим варіантом для проведення навчально-тренувальних зборів була Туреччина. До цієї країни наша команда їздила два роки поспіль, і якою потім була весна, ви всі чудово знаєте. Але не це було першопричиною відмови їхати на узбережжя Середземного моря. Загострення суспільно-політичної ситуації в країні та збройний конфлікт змусили нас всерйоз замислитися про доцільність відвідування Туреччини. Окрім того, через спалах у світі епідемії коронавірусу клубні лікарі висловили сумніви щодо доцільності цієї поїздки. Керівництво клубу, поспілкувавшись із провідними епідеміологами Харківщини, прийняло відповідне рішення.

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Далі ми розглядали можливість поїхати на збори до Грузії і, навіть, домовлялися про спаринги з клубами місцевої Вищої ліги. Але і цей варіант став неможливим через випадки захворювання небезпечною хворобою у цій країні. Хотіли ми поїхати до Одеси на базу Чорноморця у Совіньйоні, але не сталося, як гадалося. Власне, інших варіантів не було.



На екстреній нараді за участю керівництва клубу та головного тренера було вирішено основний збір також провести на Харківщині. Ми забезпечимо в максимально стислий проміжок часу підготовку належних умов задля цього", – цитує Біденка офіційний сайт Металіст 1925.

Нагадаємо, після 19 турів Першої ліги харків'яни посідають сьому сходинку, відстаючи від зони підвищення в класі на два очки.

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