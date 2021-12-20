Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, що деякі з матчів чемпіонату України відбудуться в інші дати перед матчами плей-офф відбору до ЧС-2022.

"Зараз йдеться про 22-й тур – якраз перед іграми плей-офф ЧС-2022. Олександр Петраков зв'язався з керівництвом клубів безпосередньо. Розуміючи обставини, він пішов на контакт із клубами, звернувся до нас, і ми знайшли консенсус.

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Його прохання було обумовлене трьома матчами: СК Дніпро-1 – Шахтар, Металіст 1925 – Динамо та Десна – Ворскла. Він попросив, щоб ці три матчі ми провели трохи раніше. Ми в робочому порядку вирішили це питання, знайшли порозуміння з трансляторами і коли затверджуватимемо ці матчі, вони будуть проведені в середу-четвер", – розповів Дикий у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, 22-й тур УПЛ планували провести з 18 по 21 березня, а вже 24-го збірній України належить зіграти проти Шотландії у матчі плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги підопічним Петракова потрбіно ще виграти у переможця пари Уельс – Австрія, аби здобути путівку на Мундіаль.

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