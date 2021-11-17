Основна сітка кваліфікації на Мундіаль-2022 в Європі вже зіграна. Коротко виділяємо головне.

10 переможців груп вже на ЧС-2022

Данія провела ідеальну кваліфікацію. До останнього туру виключно перемагала, до передостаннього – взагалі не пропускала. Елітна якість футболу. Успіх на Євро отримав продовження.

Німеччина посеред відбору змінила тренера та спокійно виконала завдання. З Гансі Фліком помітний прогрес. Бундестім отримала новий імпульс після невдалих реформ Льова.

Англія не сильно змінилася після Євро, хоча Гарет Саутгейт використав шанс спробувати щось нове у легкій групі. Іронічно, що прагматичні англійці забили найбільше голів у відборі (39). Нічого складного, коли в групі Андорра та Сан-Марино.

Франція виграла групу України, але Україну ні разу не обіграла. Слабкі суперники дозволили Дешаму пройти відбір в економрежимі. Але питання до тренера є. Від критики рятує перемога в Лізі націй.

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Хорватія створила собі проблеми у рівній групі з середняками, а потім героїчно все виправила з допомогою Росії. 36-річний Модріч везе віцечемпіонів світу в Катар, але попереднього успіху там не повторить.

Бельгія знову спокійно пройшла кваліфікацію, маючи грандіозну перевагу в класі над всіма суперниками.

Швейцарія не відчула втрати творця останніх успіхів Владіміра Петковіча. Мурат Якін зберіг базу, додав нових елементів попереду та налагодив гру в обороні (1 пропущений за 6 матчів).

Іспанія повинна дякувати Швеції за путівку в Катар і працювати над ефективністю в останній третині. Команда Луїса Енріке найкраще в Європі контролює м'яч, а от створює і реалізовує моменти гірше.

Сербія виграла групу з Португалією, як два роки тому зробила Україна. Це більше не набір імен з топ-чемпіонатів, а міцна збалансована команда з Тадічем на чолі.

Нідерланди фінішували першими у складній боротьбі з Туреччиною та Норвегією, скориставшись травмою Холанда.

Найкращий гравець відбору – Мемфіс Депай

І відразу про причину успіху "ораньє". Мемфіс провів чудову кваліфікацію, зберігаючи стабільність на всій дистанції. Вистачить простих цифр, щоб передати рівень Депая:

– найкращий бомбардир (12 голів);

– найкращий асистент (6 результативних передач);

– найкращий за створеними моментами (45);

– найкращий за ударами (58).

1 - No player recorded more goals, shots, Expected Goals (excl. pens), assists or chances created in the 2022 WC European qualifiers than @Memphis. King. pic.twitter.com/cShKMhobPZ — OptaJohan (@OptaJohan) November 17, 2021

Сюрпризи та розчарування – потенційні суперники України

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Половина команд, які посіли другі місця в групах і вийшли у плей-офф, заслужили полярну оцінку. Україна, Польща, Туреччина, Росія просто взяли своє, Чехія та Уельс майже не мали шансів пролетіти повз плей-офф завдяки Лізі націй, Швеція спробувала стрибнути вище голови, але набила гулі. Далі цікавіше.

Шотландія зразково пройшла кваліфікацію і може випасти нам вже у півфіналі плей-офф. Стів Кларк зліпив міцну команду, сформувавши кістяк з гравців АПЛ. Шотландці знають свої сильні сторони та комфортно почуваються в різних сценаріях. Зокрема, вони двічі впоралися з пресингом Австрії, який став для України катастрофою на Євро. Самі австрійці провалили відбір, але вийшли в плей-офф через Лігу націй і залишили на чолі обмеженого Франко Фоду.

Північна Македонія також знайома нам з чемпіонату Європи. Балканці змінили тренера та стали кусючішими. Вони показали у відборі дуже солідний футбол, навіть Німеччину переграли. Як і у випадку з Шотландією, друге місце Північної Македонії – це не просто випадковість, а наслідок прогресу. Суперники македонців по групи розчарували. Якщо Румунія виступила трішки нижче можливостей, то Ісландія, переживаючи зміну поколінь, постала максимально убогою і здолала тільки Ліхтенштейн.

Головними розчаруваннями стали Італія та Португалія, які до останнього туру залежали від себе, але не зуміли пробитися в Катар. Роналду б'є свої рекорди, але збірна скована ним і Сантушем, тому не реалізовує величезний потенціал. І не варто шукати виправдання у вкраденому голі Роналду на полі Сербії – таке "невезіння" перекривається відскоком з Ірландією. Португалія не була в топ-10 Європи за рівнем гри.

Італія після тріумфального Євро втратила блиск. Лідери не в формі, а Роберто Манчіні не може знайти нових інструментів в атаці. Все передбачувано – Північна Ірландія у вирішальному матчі без труднощів закрила "Скуадру Адзурру". Брак забивного форварда, який вдалося замаскувати на Євро, восени дуже відчувався. 4 нічиї в останніх 5 турах з двома голами – похмілля ЧЄ.

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