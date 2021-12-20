Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что некоторые из матчей чемпионата Украины состоятся в другие даты перед матчами плей-офф отбора в ЧМ-2022.

"Сейчас речь идет о 22-м туре – как раз перед играми плей-офф ЧМ-2022. Александр Петраков связался с руководством клубов напрямую. Понимая обстоятельства, он пошел на контакт с клубами, обратился к нам, и мы нашли консенсус.

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Его просьба была обусловлена ​​тремя матчами: СК Днепр-1 – Шахтер, Металлист 1925 – Динамо и Десна – Ворскла. Он попросил, чтобы эти три матча мы провели чуть раньше. Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли понимание с трансляторами и когда будем утверждать эти матчи, они будут проведены в среду-четверг", – рассказал Дикий в комментарии Футбол News.

Напомним, 22-й тур УПЛ планировали провести с 18 по 21 марта, а уже 24-го сборной Украины предстоит сыграть против Шотландии в матче плей-офф квалификации к ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы подопечным Петракова нужно еще выиграть у победителя пары Уэльс – Австрия, чтобы получить путевку на Мундиаль.

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