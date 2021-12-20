"Мені дуже серйозно допомогли хлопці. Без їхньої допомоги у мене б нічого не вийшло. Вони мене прийняли. Я цього сам не знав, мені потім Павелко розповів.

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Каже: "Після невдалої гри у Казахстані до мене підійшли хлопці, провідні футболісти країни, і попросили, щоб у тебе прибрали приставку "виконувач обов'язків". Це він мені сказав, коли ми вже летіли літаком з Боснії. Мене попередили, що буде Виконком, і мене призначать головним тренером", – резюмував Петраков на YouTube-каналі Великий футбол.

Нагадаємо, Олександр Васильович був офіційно затверджений головним тренером 17 листопада. Контракт розрахований до 30 грудня 2022 року (до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації до літа 2024-го.

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