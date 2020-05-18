УПЛ офіційно оголосила про перенесення виборів президента організації

Призначення нового очільника українського футболу знову відкладається.

Українська Прем'єр-ліга перенесла вибори очільника Ліги на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт організації.

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Таке рішення було ухвалене за результатами спільного обговорення з клубами. Нагадаємо, вибори були заплановані на 25 травня. Про нову дату голосування буде повідомлено згодом.

До слова, головними претендентами на посаду керівника УПЛ є Олександр Шевченко, якого підтримали Десна та Львів, Михайло Метревелі, кандидатуру якого висунув Шахтар, і Олег Смалійчук, запропонований Карпатами.

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