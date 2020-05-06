Можливість обрати коментатора, мобільний додаток та інші ноу-хау: Смалійчук оголосив плани на посаді президента УПЛ

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук пояснив, чому саме він є найкращим кандидатом на посаду президента УПЛ.

"Насамперед, хотілося би передати вітання всім своїм хейтерам та критикам, які вважають, що ця кампанія розцінюється мною, як звичайна піар-акція. Це неправда. Люди, які хоч раз вели зі мною бізнес, знають, що між популізмом, хорошими об'єктивами телекамер та можливістю заробити грошиків по-тихому я завжди оберу другий варіант.

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Я націлений серйозно і впевнений, що за умов чесної боротьби та за відсутності так званої кулуарщини є тією людиною, яка запропонує президентам клубів модель, яка дозволить їм заробляти гроші навіть в українському футболі.

Я зібрав команду однодумців, так званий "виборчий штаб" – це молоді, прогресивні люди, переважно зі знанням двох-трьох та більше іноземних мов. Вони не тільки маркетологи, айтішніки чи юристи – ми зараз разом опрацьовуємо тонни літератури та мегабайти інформації. Вивчаємо досвід інших ліг – не лише футбольних. Намагаємося знайти схему, яка може бути застосована в українському футболі, та хочемо зрозуміти кожну дрібницю, на якій футбольний клуб міг би заробляти гроші.

Об'єднання всіх українських клубів можливе лише за допомогою трьох факторів – чесність, справедливість, а також те, що футбол повинен бути платним. Коли клуби почнуть заробляти гроші, тоді результат прийде сам. Я не бачу в Україні навіть 5 клубів, які вміють заробляти на трансферах футболістів.

Хочу створити цілий відділ в УПЛ, який буде сприяти виведенню українського ринку на закордонний. Для оптимізації видатків на трансфери та можливістю заробляння пропоную на території офісу УПЛ встановити потужні сервери спільно з тією ж компанією WyScout та відповідне програмне забезпечення, яке буде направлене на допомогу клубам.

Кожна людина, яка платить за футболіста, повинна розуміти, що їй це дасть на виході – чи це буде результат на футбольному полі, чи бізнес-проект, який дозволить заробити гроші. Також я пропоную створити платний мобільний додаток під егідою ліги – це дозволить переглядати футбольні матчі. За окрему плату кожний вболівальник зможе обрати собі коментатора, який йому, так би мовити, "до душі", – розповів Смалійчук у шоу ТаТоТаке.

Нагадаємо, конкурентами Смалійчука за посаду стануть Михайло Метревелі від Шахтаря, а також Олександр Шевченко, якого підтримали Десна та Львів.

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