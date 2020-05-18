УПЛ официально объявила о переносе выборов президента организации

Назначение нового главы украинского футбола снова откладывается.

Украинская Премьер-лига перенесла выборы главы Лиги на неопределенный срок, сообщает официальный сайт организации.

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Такое решение было принято по результатам совместного обсуждения с клубами. Напомним, выборы были запланированы на 25 мая. О новой дате голосования будет сообщено позже.

К слову, главными претендентами на пост руководителя УПЛ является Александр Шевченко, которого поддержали Десна и Львов, Михаил Метревели, кандидатуру которого выдвинул Шахтер и Олег Смалийчук, предлагаемый Карпатами.

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