Лідерство Кривбаса у чемпіонаті дозволило представникам криворізького клубу стати найкращими в минулому місяці.

Найкращим гравцем вересня в УПЛ був визнаний хавбек Кривбаса Максим Задерака, повідомляє офіційний сайт ліги. Півзахисник набрав 36,8% голосів, випередивши Володимира Бражка з Динамо – 30,1%.

Кривбас оголосив про підписання чергового легіонера – Вернидуб і Ко чекали на форварда півтора місяця

А Юрій Вернидуб завдяки успішним виступам Кривбаса досить очікувано став найкращим тренером місяця, набравши 41,5%. Друга сходинка за наставником Чорноморця Романом Григорчуком – 30,4% голосів.

Додамо, що на перерву через матчі збірних саме Кривбас пішов лідером чемпіонату з 20 очками. На другому місці Полісся, яке має на 1 бал менше.

Кривбас розгромно програв Парижу, проваливши дебют у жіночій Лізі чемпіонів – єврокубковий похід виявився дуже коротким