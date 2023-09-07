Жіноча Ліга чемпіонів, кваліфікація, перший раунд

Париж – Кривбас – 4:0

Голи: Дюфур, 25, 56, 59, Корошец, 72

Жіноча команда Кривбаса провела свій дебютний матч у Лізі чемпіонів. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про перший в історії поєдинок криворіжців на євроарені.

Кривбасу знадобилося лише два роки, аби подолати шлях від створення команди до її виходу на міжнародний рівень. У минулому сезоні "червоно-білі" були слабшими лише за Ворсклу, а з усіма іншими розбиралися максимально впевнено. Втім, потрібно розуміти, що полтавці – це "переодягнутий" гегемон нашого жіночого футболу Житлобуд-2, а криворіжці формувалися на основі миколаївської Ніки.

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Суперником українок був ФК Париж. На цю мить – третя сила чемпіонату Франції. Там домінує Ліон (одна з найсильніших команд Європи), якому намагається скласти конкуренцію ПСЖ. Париж після виходу в елітний дивізіон, що трапилося сім років тому, завжди перебував поруч з найкращими. Останні два сезони вигравав бронзові медалі.

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Перші хвилини матчу показали, що українки (та легіонерки) приїхали не на екскурсію. Париж відповів іще гостріше – голкіперці Кривбаса довелося продемонструвати свою майстерність. Далі подібного обміну моментами не було. Представниці Франції поступово встановили контроль над м'ячем та ситуацією. Щоправда, назвати їхні атаки гострими можна лише з перебільшенням.

Кривбас непогано тримався, а пропустив тоді, коли сам вирішив піти вперед. Побудувати хорошу позиційну атаку не вийшло. Натомість парижанки організували стрімкий випад, де без проблем реалізували чисельну перевагу. Влучний удар в активі Дюфур, для якої це дебютний гол в складі Парижа. Вона ж на старті другого тайму прибила надії українок на камбек, оформивши хет-трик. Особливо відзначимо другий гол Жулі – розкішний удар у дев'ятку після передачі п'ятою.

Здобувши таку перевагу в рахунку, тренерський штаб Парижа почав активно проводити заміни. Однак не з метою заспокоїти гру. Француженки однаково активно йшли вперед й невдовзі забили четвертий гол. Після подачі з флангу захисниці Кривбаса просто спостерігали, які розстрілюють їхні ворота. Представники України так і не змогли забити бодай гол престижу. Париж здобув перемогу й у вирішальному раунді за право зіграти у групі Ліги чемпіонів зустрінеться з лондонським Арсеналом. Кривбас іще проведе матч з Лінчепінгом, який уже не має турнірного значення.