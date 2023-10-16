Лидерство Кривбасса в чемпионате позволило представителям криворожского клуба стать лучшими в прошлом месяце.

Лучшим игроком сентября в УПЛ был признан хавбек Кривбасса Максим Задерака, сообщает официальный сайт лиги. Полузащитник набрал 36,8% голосов, опередив Владимира Бражко из Динамо – 30,1%.

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А Юрий Вернидуб благодаря успешным выступлениям Кривбасса довольно ожидаемо стал лучшим тренером месяца, набрав 41,5%. Вторая строчка за наставником Черноморца Романом Григорчуком – 30,4% голосов.

Добавим, что на перерыв из-за матчей сборных именно Кривбасс ушел лидером чемпионата с 20 очками. На втором месте Полесье, которое имеет на 1 балл меньше.

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