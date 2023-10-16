Криворіжці поповнили свою "африканську колонію" ще одним виконавцем.

Кривбас на своєму сайті оголосив про підписання ганського новачка Прінса Квабена Аду. 20-річний нападник нарешті прибув у розташування команди і навіть провів декілька тренувань.

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Аду підписав з криворіжцями контракт на 4 роки і виступатиме у команді Юрія Вернидуба під номером 80.

Нагадаємо, Квабена став гравцем Кривбаса ще 1 вересня, але бюрократичні труднощі, пов'язані з отриманням української візи, не дозволяли йому приєднатися до нової команди.

До слова, Кривбас після 10-ти турів лідирує у турнірній таблиці УПЛ, набравши 20 очок.

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