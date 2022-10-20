Всеукраїнське об’єднання тренерів визнало наставника Інгульця Сергія Лавриненка найкращим за підсумками 8-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт організації.

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Середній показник Лавриненка за 5 критеріями – 4,6. У поточному сезоні 47-річний фахівець отримує цю нагороду вперше.

Нагадаємо, Інгулець став першою командою, яка змогла відібрати очки в СК Дніпро-1 у чемпіонаті, розписавши бойову нічию 2:2.

Після 8-ми турів підопічні Лавриненка йдуть у турнірній таблиці УПЛ чотирнадцятими, маючи у своєму активі 4 очки.

СК Дніпро-1 вперше втратив очки у сезоні, розписавши сенсаційну нічию з Інгульцем