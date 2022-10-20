Всеукраинское объединение тренеров признало наставника Ингульца Сергея Лавриненко лучшим по итогам 8-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

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Средний показатель Лавриненко по 5 критериям – 4,6. В текущем сезоне 47-летний специалист получает эту награду впервые.

Напомним, Ингулец стал первой командой, сумевшей отобрать очки у СК Днепр-1 в чемпионате, расписав боевую ничью 2:2.

После 8-ми туров подопечные Лавриненко идут в турнирной таблице УПЛ четырнадцатыми, имея в своем активе 4 очка.

СК Днепр-1 впервые потерял очки в сезоне, расписав сенсационную ничью с Ингульцом