УПЛ назвала лучшего тренера 8-го тура – триумфатор сумел притормозить лидера первенства
19:40 - Читати українською
Украинская Премьер-лига подвела итог очередного игрового тура сезона 2022/23.
завершено
45+1’ Владимир Адамюк
Артем Смоляков 55’
Артем Смоляков 66’
45+1’ Владимир Адамюк
55’ Артем Смоляков
66’ Артем Смоляков
Всеукраинское объединение тренеров признало наставника Ингульца Сергея Лавриненко лучшим по итогам 8-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.
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Средний показатель Лавриненко по 5 критериям – 4,6. В текущем сезоне 47-летний специалист получает эту награду впервые.
Напомним, Ингулец стал первой командой, сумевшей отобрать очки у СК Днепр-1 в чемпионате, расписав боевую ничью 2:2.
После 8-ми туров подопечные Лавриненко идут в турнирной таблице УПЛ четырнадцатыми, имея в своем активе 4 очка.
СК Днепр-1 впервые потерял очки в сезоне, расписав сенсационную ничью с Ингульцом
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