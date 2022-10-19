У матчі між СК Дніпром-1 та Інгульцем фаворит був очевидним. "Спортклубівці" виграли усі шість матчів у чемпіонаті із сумарним рахунком 17:2 – команда йде у лідерах УПЛ як за реальними показниками, так і за очікуваними. Інгулець же тримався в одному очку від дна турнірної таблиці, не здобувши жодної перемоги.

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Здавалося, що все завершиться легким виносом аутсайдера, однак не все сталося, як гадалося. У перші 23 хвилини колективи не створили жодного моменту, а потім зустріч довелося призупинити. В Ужгороді оголосили повітряну тривогу – вона тривала аж півтори години.

Після відновлення поєдинку гра особливо не змінилась. Швидкості залишалися низькими, а СК Дніпро-1 взагалі не створював моментів. До завершення основного часу підопічні Олександра Кучера провели всього два удари. Обидва виконав Піхальонок, який пробив зі стандарту в стінку й запустив м'яч у небо з 20 метрів.

Інгулець же двічі міг відкривати рахунок! Так, на 32-й хвилині Нагієв відгукнувся на проникний пас з флангу й вивалився на рандеву з Юрчуком – голкіпер скоротив дистанцію й врятував дніпровців! На 43-й же контратака петровців завершилась шикарною передачею Кухарука на хід Клименку. Владислав влетів на правий край штрафного й вистрілив низом, але Юрчук виручив і тут.

СК Дніпро-1 покарав за марнотратство прямо перед свистком на перерву. На першій компенсованій хвилині "жовто-чорні" заробили стандарт, подачу з якого на дальній стійці спокійно замкнув Адамюк – доволі типовий гол для Володимира. 1:0. Здавалося, що Інгулець приречений.

Другий тайм "спортклубівці" розпочали дуже спокійно. Команда впевнено контролювала хід зустрічі й навіть могла забити на 53-й хвилині. Піхальонок прийняв скидку від Рубчинського на лінії карного майданчика, технічно переграв захисника й бахнув під поперечку – втім, вийшло занадто слабко.

Тим більш несподіваним виявився гол Інгульця на 55-й: Юрчук помилився при перехопленні навісу Саківа з кутового, а Смоляков спокійно переправив м'яч у ворота – 1:1! Стривожений таким розвитком подій Олександр Кучер одразу ж провів подвійну заміну, випустивши Громова й Назаренка замість Рубчинського й Логінова.

Втім, покращити ситуацію не вдалося. СК Дніпро-1 нічого цікавого не створював, а от команда Сергія Литвиненка продовжувала шокувати іменитого суперника. На 62-й хвилині Нагієв вдруге вийшов віч-на-віч з Юрчуком і знову пробив у нього, однак цього разу на добиванні опинився Клименко – поперечина врятувала "спортклубівців"!

На 66-й же "козаки" взагалі вирвались уперед зусиллями Смолякова – Артем відірвався від двох захисників і ударом з лету завершив крос від Клименка. 1:2! Втім, вже на 68-й дніпровці зрівняли рахунок внаслідок скидки від Довбика та вдалого рикошету на ногу Піхальонку. Олександр точним ударом метрів з 22-х поцілив у лівий нижній кут. 2:2!

В наступні 25 хвилин СК Дніпро-1 намагався вирвати перемогу. Інгулець досить швидко відійшов на власну половину, закрившись у низькому блоці й переставши загострювати ситуацію біля чужих воріт. "Жовто-чорні" ж створювали моменти, але рідко й мало. Тиск підопічних Олександра Кучера вилився тільки у постріл Балулі зі стандарту над лівою дев'яткою та в удар Амаша лівого краю штрафного в ближній кут (Кучер парирував).

Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию. СК Дніпро-1 не зміг відірватись від Шахтаря на 5 очок, але залишився у лідерах з 19 заліковими балами (й перевагою у три пункти над "гірниками"). Інгулець же набрав 4 очки, продовживши триматись на 14-й сходинці.

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