Всеукраїнське об’єднання тренерів визнало наставника Вереса Юрія Вірта найкращим за підсумками 11-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, рівняни у виїзному матчі розгромили Металіст 1925 з рахунком 4:1 і закріпились у топ-5 турнірної таблиці УПЛ – після 11-ти турів "червоно-чорні" набрали 17 очок.

Вже у середу, 9 листопада, на підопічних Вірта чекає серйозний екзамен у вигляді Шахтаря. Поєдинок, який перенесли на Арену Львів, стартує о 15:00.

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