Обидві команди мали серію з невдалих матчів. Верес "насухо" програв 2 тури поспіль, а Металіст 1925 не міг виграти 4 – поразки чергуються з нічиїми. Не допомагає харків'янам і прихід на тренерський місток дуету Едмар-Голодюк.

Старт очної зустрічі додав оптимізму Вересу. Щільний постріл Кльоца відбив Сидоренко, а вже на 10-й хвилині Бичек зіграв рукою у власному карному майданчику – жовта картка і пенальті. Той-таки Кльоц сильним ударом по центру оформив свій 4 гол у чемпіонаті. Верес і без того не любить рватися в атаку, а тут сама ситуація дозволяла робити ставку на захист та контрвипади.

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Металісту 1925 знадобилося 20 хвилин, щоб прийти до тями і створювати бодай якусь гостроту. На 34-й Чирук завдав хорошого удару в нижній кут – Когут не дрімав. З іншого боку Кльоц своєю гарматою хотів покалічити Мартинюка, але хавбек формальних господарів встиг захиститися руками. Призначили штрафний на 9 метрів ближче. Цього разу до м'яча підійшов Вовченко, проте навіть не влучив у ворота. Команди пішли відпочивати за рахунку 1:0 на користь Вереса.

Підопічним Вірта ще раз вдався фокус з голом на початку тайму. Не встигли минути і 3 хвилини, а Олександр Лебеденко вже завершував стрімку атаку обвідним ударом. Команда почала колисати уявну дитину, натякаючи на чудову звістку у сім'ї 33-річного гравця.

Становище Металіста 1925 виглядало відверто безнадійним. Харків'яни не могли нічого вигадати в атаці, а на 69-й хвилині пропустили втретє. Курило невдало підставився під удар Кучерова і не залишив шансів Сидоренку. Центрбек харків'ян реабілітувався, віддавши чудову 40-метрову передачу на Русина. Ростислав одним елегантним дотиком відправив м'яч під дальню стійку – красиво, але треба ще два.

Верес захотів таки громити суперника. На 90-й хвилині гол організували гравці, які вийшли на заміну. Станіслав Шарай викотив передачу на Сергійчука, той прибрав голкіпера і з дуже гострого кута влучив у ворота – 4:1. Перемога дозволила Вересу вискочити на четверту сходинку, наблизитися до Олександрії на 3 очки, але в підопічних Гури ще 2 матчі в запасі. Металіст 1925 під керівництвом Едмара продовжує круте піке, звалившись вже на 10 місце.

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