"Згідно з календарем, у середу, 9-го листопада, Верес мав приймати Шахтар вдома. Клуб клопотав перед дирекцією УПЛ та Рівненською обласною військовою адміністрацією щодо можливості проведення цієї гри із вболівальниками – згідно з безпековими вимогами воєнного стану.

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Втім, зважаючи на загрозу нових ракетних обстрілів, відповідного дозволу "червоно-чорні" поки не отримали. Зважаючи на топовий статус поєдинку, клуб ініціював рокіровку матчів у календарі. Отож, у 12-му турі чемпіонату, 9-го листопада, Верес зіграє виїзний поєдинок проти Шахтаря. Натомість, матч 27-го туру другого кола чемпіонату, який має відбутися навесні наступного року, стане для рівнян домашнім", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, зустріч між Вересом та Шахтарем стартує о 15:00.

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