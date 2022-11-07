Всеукраинское объединение тренеров признало наставника Вереса Юрия Вирта лучшим по итогам 11-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

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Напомним, ровенчане в выездном матче разгромили Металлист 1925 со счетом 4:1 и закрепились в топ-5 турнирной таблицы УПЛ – после 11-ти туров "красно-черные" набрали 17 очков.

Уже в среду, 9 ноября, подопечных Вирта ждет серьезный экзамен в виде Шахтера. Поединок, перенесенный на Арену Львов, стартует в 15:00.

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