Всеукраїнське об’єднання тренерів визнало наставника Олександрії Юрія Гуру найкращим за підсумками 10-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, під керівництвом 46-річного фахівця олександрійці на виїзді відібрали очки у Шахтаря, розписавши бойову нічию (2:2). Це дозволило СК Дніпро-1 відірватись від "гірників" вже на 5 очок (у команди Йовічевіча є 2 гри в запасі, а у Кучера і Ко – 1 матч).

До слова, Олександрія у турнірній таблиці УПЛ після 10-ти турів йде четвертою з 17-ма пунктами.

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