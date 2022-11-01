УПЛ назвала найкращого тренера 10-го туру – переможець допоміг лідеру першості відірватись від переслідувача
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумок чергового ігрового туру сезону 2022/23.
Всеукраїнське об’єднання тренерів визнало наставника Олександрії Юрія Гуру найкращим за підсумками 10-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт організації.
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Нагадаємо, під керівництвом 46-річного фахівця олександрійці на виїзді відібрали очки у Шахтаря, розписавши бойову нічию (2:2). Це дозволило СК Дніпро-1 відірватись від "гірників" вже на 5 очок (у команди Йовічевіча є 2 гри в запасі, а у Кучера і Ко – 1 матч).
До слова, Олександрія у турнірній таблиці УПЛ після 10-ти турів йде четвертою з 17-ма пунктами.
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