Всеукраинское объединение тренеров признало наставника Александрии Юрия Гуру лучшим по итогам 10-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

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Напомним, под руководством 46-летнего специалиста александрийцы на выезде отобрали очки у Шахтера, расписав боевую ничью (2:2). Это позволило СК Днепр-1 оторваться от "горняков" уже на 5 очков (у команды Йовичевича есть 2 игры в запасе, а у Кучера и Ко – 1 матч).

К слову, Александрия в турнирной таблице УПЛ после 10-ти туров идет четвертой с 17 пунктами.

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