УПЛ назвала лучшего тренера 10-го тура – победитель помог лидеру первенства оторваться от преследователя
Украинская Премьер-лига подвела итог очередного игрового тура сезона 2022/23.
Всеукраинское объединение тренеров признало наставника Александрии Юрия Гуру лучшим по итогам 10-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.
Шахтер потерял очки с Александрией: 4 гола, удаление и повреждение лидера перед матчем за жизнь
Напомним, под руководством 46-летнего специалиста александрийцы на выезде отобрали очки у Шахтера, расписав боевую ничью (2:2). Это позволило СК Днепр-1 оторваться от "горняков" уже на 5 очков (у команды Йовичевича есть 2 игры в запасе, а у Кучера и Ко – 1 матч).
К слову, Александрия в турнирной таблице УПЛ после 10-ти туров идет четвертой с 17 пунктами.
СК Днепр-1 оторвался от Шахтера на вершине УПЛ, нанеся Григорчуку юбилейное поражение