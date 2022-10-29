Юрій Гура виставив повністю ідентичний склад, з яким у попередньому турі перемагав Львів. Ігор Йовічевіч, порівняно з матчем проти Колоса, зробив три заміни. Зокрема, залишив Судакова, одного з головних асистентів, на лавці.

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Зустріч розпочалась з шоку для Шахтаря. Тривала атака "жовто-зелено-чорних" завершилась чудовим розрізним пасом від Рибалки та потужним ударом у ближній кут від Цурікова. М'яч влучив у поперечку й перетнув лінію. Без шансів для Трубіна. Шахтар очікувано почав тиснути. Це завершилось голом Мудрика. Зубков вибіг з-за спин захисників, обіграв кіпера та віддав на Михайла, а той забив. Щоправда, після перегляду VAR взяття скасували через офсайд в Олександра.

"Гірники" намагались пробратись до володінь суперника, використовуючи широту, але оборона діяла грамотно. Забігання Тейлора та Михайліченка не приносили бажаної небезпеки. Єдиним гострим моментом був удар головою від Кривцова після подачі Мудрика зі стандарту. Загалом Шахтар виглядав доволі втомленим. На 40-й хвилині матч було призупинено, адже у Львові та майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів з боку Росії. В укритті команди провели близько півтори години.

Затяжна перерва пішла на користь господарям. Одразу ж Тейлор розігнав атаку на правому фланзі, легко пройшовши Цурікова, й прострілив на лінію воротарського, де опинився Михайліченко. Удар. Гол! По перерві Богдан віддав невдалу передачу назад, але Третьяков не зумів переграти Трубіна. Мудрик та Михайліченко у відповідь розіграли чудову комбінацію – сейв Білика.

Право пробити перший кутовий у зустрічі отримав Шахтар. Невдало. Та ще й після стандарту підопічні Гури вибігали в контратаку, яку зірвав Тейлор фолом проти Кожушка. За це бразилець отримав другу жовту і пішов з поля. На 60-й Йовічевіч підсилив усі ланки, випустивши Матвієнка, Судакова й Траоре. Мудрик вилітав у контратаку і завдав потужного удару. Водночас Зубков потягнув м'яз і покинув поле. Неприємний сигнал для Йовічевіча.

Найкращий момент Олександрії по перерві стався на 70 хвилині. Розкішний постріл Ковальця парирував Трубін. Гості заслуговували компліментів, адже грамотно захищались... До 82-ї. Петряк розрізав оборону пасом на Мудрика, Михайло обіграв кіпера і з гострого кута забив. Олександрія у відповідь влучила в поперечку. А ще за кілька миттєвостей Демченко красиво обіграв Михайліченка й пробив Трубіна. "Жовто-зелено-чорні", здавалось, ще й були ближчими до перемоги, але фінальні 2:2 на табло.

"Гірники" набрали 20 залікових балів та залишились на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись СК Дніпро-1 на 2 пункти. Попереду у Шахтаря вирішальний матч Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг. Для виходу у плей-офф "гірникам" потрібна перемога, у разі нічиєї чи поразки українці гратимуть в ЛЄ. Олександрія, яка протистоятиме Колосу наступного вікенду, розташувалась четвертою з 17 очками.

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