У підопічних Олександра Кучера до цього поєдинку була рекордна 14-матчева безпрограшна серія в УПЛ. Безперечно, вони прагнули її продовжити. В Чорноморця були інші бажання – колектив Романа Григорчука цього сезону ще не вигравав (3 нічиї, 5 поразок), тож прагнув це змінити.

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Перевага протягом усього першого тайму була на боці номінальних господарів. Так, вже на 1 хвилині Довбик міг відкривати рахунок, але після його удару м'яч влучив у стійку й відлетів у поле. Забити вдалось на екваторі. Бусанелло зробив перехоплення, просунувся до штрафного і віддав на Піхальонка. М'яч після удару Олександра з рикошетом залетів під поперечку! Кількома хвилинами пізніше той-таки хавбек збірної України бив у дальній кут – поруч зі стійкою.

Чорноморець не мав настільки гострих моментів. Пригадати можна хіба що забіг Селіна лівим флангом і точну подачу на голову Гладкому, який не влучив у кут. Олександр, до слова, проводив 450-й матч на клубному рівні у всіх турнірах.

З роздягальні надзвичайно зарядженим вийшли дніпряни і мали низку нагод відзначитись. Ну дуже активним був Довбик. Небезпечно прострілював з флангу, вдруге за матч влучив у стійку й ефектно обіграв двох оборонців, хоч пробив вище. Чудовий шанс забити мав і Назаренко, який теж перевірив каркас воріт на міцність. Амаш же бив потужно, але повз.

Чорноморцю, якому потрібно було відіграватись, було дуже важко зачепитись за м'яч. Про якісь моменти годі й говорити. Як наслідок, невиразна гра й загалом 40 поразка Григорчука на чолі "моряків".

Перемога дозволила СК Дніпро-1 зміцнити лідерство. Тепер перевага над Шахтарем складає 5 пунктів, хоч "гірники" і мають матч у запасі. Чорноморець всього з трьома очками залишився на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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