Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 5-го туру було визнано 21-річного форварда Шахтаря Данила Сікана, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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За підсумком голосування нападник "гірників" випередив захисника Зорі Ігоря Кирюханцева, який двічі забив Кривбасу (2:2).

Нагадаємо, у матчі проти Металіста (6:1) Сікан забив 3 голи і увійшов до топ-3 гравців Шахтаря за швидкістю хет-трика за всю історію виступів у чемпіонаті України. Сікан забив третій м'яч на 38-й хвилині, тим самим випередивши досягнення Олега Матвєєва (1994), Сергія Ателькіна (1997) та Джуліуса Агахови (2001), які оформлювали хет-трики за 42 хвилини.

Крім того, хет-трик Сікана є найшвидшим серед "гірників" в УПЛ у 21-му столітті. Його випереджають лише Михайло Поцхверія (25 хвилин) та Сергій Ребров (35 хвилин), які досягли цих позначок у 1998 та 1992 роках відповідно.

До слова, у поточному сезоні Сікан провів за Шахтар 5 матчів, в яких забив 3 голи.

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