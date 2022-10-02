Форвард Шахтаря Данило Сікан прокоментував свою божевільну результативність після перемоги над Металістом (6:1) у матчі 5-го туру УПЛ.

"Можливо, це мій найкращий тиждень у житті. Мріяв забити за цю команду 3 голи, в мене це вийшло. Дякую команді та головному тренеру.

Хет-трики Мудрика та Сікана у відеоогляді матчу Металіст – Шахтар – 1:6

Коли серце билося швидше? Матч з Металістом важливий, але зустріч за збірну була важливіша. Для нас, для команди, для всієї України. Адже востаннє на Євро молодіжна збірна виходила у 2011 році. Всією командою дуже хотіли перемогти, адже це дуже великий шанс для всіх гравців. Це чемпіонат Європи, це друга збірна після національної, за футболістами спостерігатимуть представники європейських клубів. Впевнений, всі мріють грати в Європі, в найкращих командах.

Чи боятиметься мене Реал не знаю, це дуже серйозна команда. Буде бій. Ліга чемпіонів – дуже високий рівень.

У мене вдома у бабусі є куточок для моїх нагород. Віддаю їх їй. Туди ж підуть і м'ячі з матчів, в яких робив хет-трики", – сказав Сікан у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру УПЛ Шахтар розтрощив Металіст з рахунком 6:1 (хет-триком відзначився Данило Сікан), що дозволило "гірникам" очолити турнірну таблицю УПЛ.

Шахтар забив 6 голів Металісту й повернувся на вершину УПЛ – хет-трик Сікана, у Мудрика три асисти і промах з пенальті