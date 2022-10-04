После опроса специалистов, входящих в экспертный совет УПЛ, лучшим игроком 5-го тура был признан 21-летний форвард Шахтера Даниил Сикан, сообщает официальный сайт УПЛ.

Сикан – о втором хет-трике за 5 дней: "Возможно, это моя лучшая неделя в жизни"

По итогам голосования нападающий "горняков" опередил защитника Зари Игоря Кирюханцева, дважды забившего Кривбассу (2:2).

Напомним, в матче против Металлиста (6:1) Сикан забил 3 гола и вошел в топ-3 игроков Шахтера по скорости хет-трика за всю историю выступлений в чемпионате Украины. Сикан забил третий мяч на 38-й минуте, опередив тем самым достижения Олега Матвеева (1994), Сергея Ателькина (1997) и Джулиуса Агаховы (2001), которые оформляли хет-трики за 42 минуты.

Кроме того, хет-трик Сикана самый быстрый среди "горняков" в УПЛ в 21-м веке. Его опережают только Михаил Поцхверия (25 минут) и Сергей Ребров (35 минут), достигшие этих отметок в 1998 и 1992 годах соответственно.

К слову, в текущем сезоне Сикан провел за Шахтер 5 матчей, в которых забил 3 гола.

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти