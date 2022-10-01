Колись одне з найзапекліших протистоянь українського футболу повернулося після понад шести років перерви. Металіст, якому пророкували долю відвертого аутсайдера, доволі непогано почав сезон. Проте прямо зараз харків'яни не готові на рівних конкурувати з Шахтарем, як це було десятиліття тому.

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Сьогодні вже зі старту "гірники" дали супернику зрозуміти, що стримати їх буде вкрай складно. Фактично номінальні господарі робили це лише завдяки порушенням правил. Так, за 13 хвилин вже два гравці Металіста "висіли" на жовтих картках. До кінця тайму їхня кількість збільшиться до трьох. Зрештою, навіть така жорсткість у єдиноборствах не стала на заваді у підопічних Ігора Йовічевіча.

Шахтар за якихось півгодини зняв будь-які питання щодо переможця цього матчу, а до перерви взагалі оформив погром. Данило Сікан повторив свої подвиги у молодіжній збірній, знову оформивши хет-трик. Для вихованця Карпат це перше подібне досягнення у клубній кар'єрі. Михайло Мудрик тричі віддавав гольові передачі. Олександр Зубков забив дебютний гол у складі донеччан. А ще ж були чудові нагоди у Коноплі, Степаненка і Судакова. Натомість у харків'ян не було навіть натяку на небезпечну атаку. Трубін за такої гри міг би й на поле не виходити.

Другий тайм, очікувано, став формальністю. По перерві обидва тренери зробили низку замін. Олегу Ратію потрібно було уникнути ще більшого приниження, а Ігор Йовічевіч, очевидно, тримав у голові матч Ліги чемпіонів проти Реала, який відбудеться 5 жовтня. Згодом наставник "гірників" зняв із гри ще й обох авторів голів. Зокрема, замість Сікана з'явився Траоре. Лассіна використав чи не першу нагоду відзначитися. Рикошет від Танковського не дозволив Мудрику оформити асистентський покер.

Донеччани в економрежимі догравали матч, але однаково домінували над суперником. Футболісти Металіста банально не встигали за опонентами. Цим скористався Бондаренко, змусивши Танковського сфолити у своєму штрафному. Пенальті. До позначки підійшов Мудрик. Удар Михайла вийшов надто кволим – Рибка без проблем парирував. Наприкінці зустрічі харків'яни таки забили гол престижу. Чідомере відзначився після кутового. Однак у компенсований час Металіст пропустив вшосте. Швед вирізав на Джурасека, який встановив остаточний рахунок – 1:6.

Фінальний свисток зафіксував надпереконливу перемогу Шахтаря. Донеччани набрали 13 очок і знову вийшли на перше місце у турнірній таблиці УПЛ. Щоправда, у СК Дніпро-1 на один матч менше. Своєю чергою, Металіст зазнав другої поразки поспіль і залишився на 7-й сходинці.