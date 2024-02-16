Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про гонорари коментаторів, які працюватимуть на матчах УПЛ.

Віталій Волочай – один з потенційних коментаріторів УПЛ ТБ / Фото з соцмереж

"На MEGOGO коментатори, зі слів Віктора Вацка, отримували 750 грн за матч. На УПЛ ТБ гонорар буде в два-три рази більший.

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Умовно людина заробляє дві тисячі гривень за дві години, але треба розуміти, що у коментатора всього три, чотири, п'ять матчів за місяць. Хіба це багато?" – розповів Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше Віктор Вацко назвав декількох журналістів, яких розглядають як коментаторів на УПЛ ТБ (Віталій Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михайло Співаковський, Андрій Столярчук та Максим Гіленко).

До слова, запуском нового спортивного каналу, УПЛ ТБ, займатиметься 1+1 media distribution. Вже 23 лютого відбудеться офіційна трансляція першого матчу – поєдинку 18-го туру УПЛ, в якому ЛНЗ прийматиме Кривбас.

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