Оболонь та Колос зійшлися у першому матчі УПЛ 2023/24. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Новий розіграш рідного чемпіонату починався з дербі Київської області. Оболонь повернулася в еліту після 11-річної паузи, хоча відтоді клуб змінював юридичну особу, емблему, назву (потім повернули). Колос на цьому рівні "мешкає" вже п'ятий сезон, хоча й тут відбулося чимало нововведень за літо. Ковалівці попрощалися з низкою ключових гравців, але на їхнє місце запросили гідну заміну.

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УПЛ розпочалася у звичному жорсткому стилі. Вже на 45-й секунді Мороз міг отримати пряму червону за брутальний стрибок в ноги Мякушку. Арбітр Дмитро Бондаренко обійшовся жовтою для хавбека Оболоні.

Потім команди обмінялися хорошими моментами. Краснопір з кількох метрів головою розстрілював Фесюна, але півфіналіст молодіжного Євро-2023 зреагував. Ймовірно, Колос тому відпустив багаторічного стража воріт Волинця у СК Дніпро-1. Кіпер Оболоні Федорівський також не дрімав – парирував сильний удар Мякушка по центру. На боці "пивоварів" була і стійка, яка в середині тайму прийняла на себе дещо незграбний удар Демченка.

Мороз продовжив свій "бійцівський клуб" і ще раз зрубав суперника в абсолютно непотрібній ситуації. Валерій Іващенко зняв підопічного з поля, допоки цього не зробив суддя. Мякушко наважився пробивати штрафний з 30 метрів – повз стійку. Перший тайм виявився доволі рівним і скромним на моменти.

Після відпочинку Колос надавив на новачка. Безбородько з метра замикав подачу партнера, але коліном з незручної висоти пробив над воротами – найкращий момент поєдинку! Мякушко ще раз розрядив свою гармату, але Федорівський тримав ворота Оболоні на замку. "Пивовари" дуже рідко перетинали середину поля і, вочевидь, були цілком згодні на нічию у своєму матчі-поверненні.

Аже на 79-й хвилині Мединський вирішив бити з величезної відстані – Бурда "підчистив" невпевнений сейв 20-річного Фесюна. Під завісу зустрічі Оболонь влаштувала супернику "бомбардування стандартами", але й це не призвело до чогось путнього. Довгоочікуване відкриття УПЛ 2023/24 минуло без голів.

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