Перший матч нової Ворскли

Навіть створення третього єврокубкового турніру не допомогло Ворсклі пригадати смак основної стадії цих турнірів. П'ять років тому полтавці доволі гідно грали в групі Ліги Європи з лондонським Арсеналом. Після того були лише вильоти у кваліфікації.

Цьогоріч також буде складно, адже рейтинг не дозволяє Ворсклі бути сіяною ні на одній стадії кваліфікації. Втім, по-справжньому складні суперники будуть аж у плей-офф, до якого ще два раунди. Зараз на шляху підопічних Віктора Скрипника грузинська Діла, а далі (у випадку успіху) буде АПОЕЛ чи Войводіна. З усіма можна і потрібно грати.

Потрібно розуміти, що це перший офіційний матч Ворскли після важкого міжсезоння. Важкого, бо команду покинули лідери – Кравець, Сефері, Олійник. Рівноцінної заміни знайти не вдалося. Влітку полтавці встигли провести п'ять спарингів, здобувши три перемоги. Щоправда, багато пропускали – в середньому майже два голи кожної гри.

Сьогоднішній суперник перебуває зовсім в іншому становищі. У Грузії регулярний сезон в самому розпалі. Окрім того, Діла вже подолала один раунд кваліфікації Ліги конференцій – пройшла Дунайську Стреду. Це сталося завдяки єдиній перемозі за останні п'ять матчів. Андрій Демченко не може бути задоволений. Однак український тренер далекий від радикальних рішень. За останні три поєдинки він зробив лише одну зміну в стартових складах.

Українці принесли результат Грузії, легіонери – Ворсклі

Гра стартувала з контролю Діли. Зрештою, такою вона й залишилася. Ось тільки грузини ніяк не могли придумати, що ж робити з тим м'ячем. Вони легко доходили до чужого штрафного майданчика. І все. Павло Ісенко, який вийшов у светрі з номером 7 на спині, не мав реальних шансів продемонструвати свою майстерність.

Ворскла зробила ставку на стрімкі атаки. Вдавалося дуже непогано. Суперники не встигали повертатися і перекривати вільні зони. Лише марнотратність рятувала гостей від пропущеного м'яча. Полтавці за весь перший тайм не спромоглися завдати жодного удару в площину воріт. Заради справедливості зафіксуємо влучання в стійку – найнебезпечніший момент до перерви на дві команди.

Вочевидь, тренерський штаб Діли добре вивчив суперника. Тьягу Сантана лише два дні тому приєднався до Ворскли, а сьогодні вже опинився в основі. Саме через зону цього захисника грузини найактивніше намагалися протиснути оборону. План виявився успішним, хоч і для реалізації довелося чекати майже годину. На 57-й хвилині банальний простріл на лінію воротарського, де бразилець відверто проспав Миколу Ковталюка. Український форвард виринув з-за спини легіонера Ворскли і відправив м'яч у ворота Ісенка.

Це саме те, чого не вистачало Ворсклі. Підопічні Віктора Скрипника відреагували кількома небезпечними моментами. Феліпе ледь не забив після кутового, а пізніше гол могли організувати Степанюк та Челядін (один бив, інший добивав). В обох випадках бездоганно зіграв Євгеній Кучеренко – ще один українець у складі Діли.

Через кілька хвилин вже й голкіпер не зміг виручити. Степанюк відбооровся в середині поля й відпасував на Юрченка. Той закинув на Феліпе, який майстерно використав момент – елегантно підсік м'яч над Кучеренком, точнісінько у дальній кут. Майже відразу полтавці забили вдруге, але зробили це з порушенням правил.

На останніх хвилинах Ворскла пішла здобувати перемогу, буквально затиснувши Діну в її штрафному. Грузини трималися, але в компенсований час Кане неймовірно красивим ударом метрів із 17-ти вирвав перемогу для української команди.

Людина-оркестр

Не дарма полтавці доклали стільки зусиль, аби повернути Ібрахіма Кане з Китаю. Там він провів дуже успішний період (забив 5 голів і віддав 8 асистів у 23 матчах) і мав можливість відмовитися від повернення в Україну завдяки постанові ФІФА. Але малієць знову в Полтаві й нещодавно продовжив контракт.

Саме Кане сьогодні відповідав за креатив команди. Він був буквально всюди. Проривався флангами (так, Ібрахім регулярно з'являвся на обох), накручував захисників, заробляв перспективні стандарти, сам їх виконував (принаймні частину). Також не забував повертатися в оборону. Щонайменше парочку атак він розігнав після того, як опустився в опорну зону й обікрав суперника.

Зрештою, саме Кане повинен був відкривати рахунок. В середині першого таймі він накрутив кількох опонентів, увійшов до штрафного й пробивав у вільний кут воріт. Стійка виручила Ділу. Після перерви малієць допоміг створити гол. Після його подачі забив Сантана, але м'яч справедливо не зарахували через гру рукою.

Схоже, доля готувала для нашого героя зовсім іншу хвилину слави. На 90+3 хвилині чергова атака Ворскли майже завершилася банальним навісом. Кучеренко без проблем відбив м'яч. От тільки він потрапив на Кане, який красивим ударом відправив його точнісінько у дев'ятку. Шедевр. Переможний шедевр!