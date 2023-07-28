Новый розыгрыш родного чемпионата начинался с дерби Киевской области. Оболонь вернулась в элиту после 11-летней паузы, хотя с тех пор клуб менял юридическое лицо, эмблему, название (потом вернули). Колос на этом уровне "обитает" уже пятый сезон, хотя и здесь произошло немало нововведений за лето. Ковалевцы простились с рядом ключевых игроков, но на их место пригласили достойную замену.

Первая лига официально стартовала: результаты дебютных матчей сезона 2023/24.

УПЛ началась в обычном жестком стиле. Уже на 45-й секунде Мороз мог получить прямую красную за агрессивный прыжок в ноги Мякушку. Арбитр Дмитрий Бондаренко обошелся желтой для хавбека Оболони.

Затем команды обменялись хорошими моментами. Краснопир с нескольких метров головой расстреливал Фесюна, но полуфиналист молодежного Евро-2023 среагировал. Вероятно, поэтому Колос отпустил многолетнего стража ворот Волынца в СК Днепр-1. Кипер Оболони Федоривский также не дремал – парировал сильный удар Мякушко по центру. На стороне "пивоваров" была и стойка, которая в середине тайма приняла на себя несколько неуклюжий удар Демченко.

Мороз продолжил свой "бойцовский клуб" и еще раз срубил соперника в совершенно ненужной ситуации. Валерий Иващенко снял подопечного с поля, пока это не сделал судья. Мякушко решился пробивать штрафной с 30 метров – мимо стойки. Первый тайм оказался достаточно равным и скромным на моменты.

После отдыха Колос надавил на новичка. Безбородько с метра замыкал подачу партнера, но коленом с неудобной высоты пробил над воротами – лучший момент поединка! Мякушко еще раз разрядил свою пушку, но Федоровский держал ворота Оболони на замке. "Пивовары" очень редко пересекали середину поля и, очевидно, были вполне согласны на ничью в своем матче-возвращении.

На 79-й минуте Мединский решил бить с огромного расстояния – Бурда "подчистил" неуверенный сейв 20-летнего Фесюна. Под занавес встречи Оболонь устроила сопернику "бомбардировку стандартами", но и это не привело к чему-то стоящему. Долгожданное открытие УПЛ 2023/24 прошло без голов.

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