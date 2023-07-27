Перша ліга з відкриттям нового сезону на день випередила елітний дивізіон України.

Перша ліга 2023/24, 1 тур

Група Б

ФСК Маріуполь – Вікторія – 0:0

Група А

Буковина – Нива Т – 0:1

Гол: Хруставка, 32

Відкрити сезон випала честь ФСК Маріуполь і Вікторії, яка рік була змушена пропустити через війну. На жаль, яскравого старту не вийшло. Команди Олега Краснопьорова і Анатолія Безсмертного завершили зустріч "сухо".

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Автором першого гола у новому сезоні виявився Олег Хруставка. Захисник тернопільської Ниви буквально з кількох сантиметрів заніс м'яч після затяжної атаки. Цього гола вистачило для перемоги над Буковиною. Під завісу зустрічі команди додали емоцій масовою сутичкою, але без серйозних наслідків.

Завтра нарешті стартує УПЛ, проте програма Першої ліги також обіцяє бути дуже цікавою. Мирон Маркевич повертається після 7-річної тренерської перерви і о 17:00 виведе Карпати на матч проти новачка дивізіону – Хуста.

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