toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОЛОС - ШАХТАР ЮВЕНТУС - ІНТЕР

УПЛ 2019/20: команди поділились на шістки на другий етап турніру

21:30 1118 Читать на русском
УПЛ 2019/20: команди поділились на шістки на другий етап турніру
Динамо – Шахтар / Фото ФК Динамо

Завершився 22-й тур чемпіонату України, а разом з ним перший і етап турніру.

Після 22-го туру УПЛ турнірна таблиця розподілилась на дві частини. Традиційно перша шістка змагатиметься за місця у єврокубках, а друга – за прописку в елітному дивізіоні.

Динамо – Шахтар: стали відомі дати Класичного у другому етапі УПЛ

Перша шістка: Шахтар, Динамо, Зоря, Десна, Олександрія, Колос.

Друга шістка: СК Дніпро-1, Маріуполь, Львів, Ворскла, Олімпік, Карпати.

Також для команд із нижньої групи, а саме 7-ме і 8-ме місця, буде можливість поборотись з колективами з 5-ї та 8-ї сходинки відповідно за путівку у кваліфікацію Ліги Європи.

Шахтар переміг Колос у надрезультативному матчі – дебютант УПЛ проявив характер та потрапив у верхню шістку

blog_ava
Лунін потрапив у облогу фанатів Ов'єдо після успішного матчу – українець заблокував від'їзд клубного автобуса
10:20
17226
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар формат УПЛ УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
7
хв
Сассуоло
19:30
Брешія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук