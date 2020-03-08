УПЛ 2019/20: команди поділились на шістки на другий етап турніру

Завершився 22-й тур чемпіонату України, а разом з ним перший і етап турніру.

Після 22-го туру УПЛ турнірна таблиця розподілилась на дві частини. Традиційно перша шістка змагатиметься за місця у єврокубках, а друга – за прописку в елітному дивізіоні.

Динамо – Шахтар: стали відомі дати Класичного у другому етапі УПЛ

Перша шістка: Шахтар, Динамо, Зоря, Десна, Олександрія, Колос.

Друга шістка: СК Дніпро-1, Маріуполь, Львів, Ворскла, Олімпік, Карпати.

Також для команд із нижньої групи, а саме 7-ме і 8-ме місця, буде можливість поборотись з колективами з 5-ї та 8-ї сходинки відповідно за путівку у кваліфікацію Ліги Європи.

Шахтар переміг Колос у надрезультативному матчі – дебютант УПЛ проявив характер та потрапив у верхню шістку