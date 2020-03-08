Динамо – Шахтар: стали відомі дати Класичного у другому етапі УПЛ

Гранди українського футболу отримали базові дати своїх протистоянь.

В останньому турі першого етапу української Прем’єр-ліги залишилось зіграти ще кілька матчів. Однак після вчорашньої перемоги Динамо над Олександрією (3:1) і поразки Зорі від Десни (0:1) кияни повернули собі другу сходинку турнірної таблиці. Відповідно, визначився календар матчів "біло-синіх" на другому етапі чемпіонату.

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Серед іншого стали відомі і базові дати класичного протистояння грандів українського футболу – Динамо та Шахтаря. Тож вже зовсім скоро, 24 березня, Шахтар у Харкові в рамках 24-го туру прийматиме Динамо. А трохи більше ніж за місяць, 25 квітня, у 29-му турі "гірники" завітають до столиці України.

Нагадаємо, на цій стадії 12 учасників першості будуть розбиті на дві групи по шість команд у кожній. Учасники першої шістки розіграють між собою чемпіонство та місця у єврокубках, а другої – визначать, хто залишить вищий дивізіон. Усього у другому етапі команди зіграють 10 турів.

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