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УПЛ 2019/20: команды разделились на шестерки на второй этап турнира

21:30 139 Читати українською
УПЛ 2019/20: команды разделились на шестерки на второй этап турнира
Динамо – Шахтер / Фото ФК Динамо

Завершился 22-й тур чемпионата Украины, а вместе с ним первый и этап турнира.

После 22-го тура УПЛ турнирная таблица распределились на две части. Традиционно первая шестерка будет бороться за места в еврокубках, а вторая – за прописку в элитном дивизионе.

Динамо – Шахтер: стали известны даты Класического во втором этапе УПЛ

Первая шестерка: Шахтер, Динамо, Заря, Десна, Александрия, Колос.

Вторая шестерка СК Днепр-1, Мариуполь, Львов, Ворскла, Олимпик, Карпаты.

Также для команд из нижней группы, а именно 7-е и 8-е места, будет возможность побороться с коллективами из 5-й и 8-й ступеньки соответственно за путевку в квалификацию Лиги Европы.

Шахтер победил Колос в надрезультативном матче – дебютант УПЛ проявил характер и попал в верхнюю шестерку

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