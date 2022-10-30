Німеччина, Бундесліга, 12-й тур

Уніон Берлін – Борусія М – 2:1

Голи: Беренс, 79, Духі, 90+7 – Ельведі, 33

Шальке – Фрайбург – початок матчу о 18:30

Кельн – Хоффенхайм – початок матчу о 20:30

Вердер здобув перемогу над Гертою, піднявшись у зону єврокубків

У першому матчі дня Уніон приймав менхенгладбаську Борусію. Берлінці після сенсаційної поразки Бохуму у попередньому турі мали реабілітовуватись, і середняк турнірної таблиці добре для цього підходив. Пропущений гол в середині першого тайму від Бекера не було зараховано через гру рукою. У відповідь забили "жеребці" – Ельведі після подачі з кутового влучно замкнув навіс головою.

За десять хвилин до завершення матчу Беренс відгкнувся на простріл у штрафний і відновив статус-кво. А на 87-й Тріммель головою замкнув подачу у воротарський у ближній кут, перевернувши все з ніг на голову. Однак радість берлінців була завчасною – VAR зафіксував положення поза грою. Проте на сьомій (!!!) доданій Духі після розіграшу кутового головою замкнув навіс у штрафний майданчик і вирвав перемогу для господарів. Перемога принесла Уніону 26 очок і підняла на вершину турнірної таблиці, Борусія М з 16-ма пунктами – десята.

РБ Лейпциг залякує Шахтар перемогою над Байєром, Борусія Д повернулася у зону ЛЧ, Вольфсбург принизив Ордеця за тайм