Герта в рамках матчу-відкриття 12-го туру Бундесліги зазнала поразки у Бремені від Вердера (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Вердер після двох поспіль поразок відкотився аж на одинадцяте місце в турнірній таблиці, тож вболівальники на Везерштадіоні очікували на виграш. Благо, в гості приїхала Герта, якій лише тиждень тому вдалося здобути другу перемогу в сезоні.

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Втім, поєдинок виявився не дуже цікавим. Принаймні, для нейтрального глядача, адже моментів було обмаль. Тим не менш, бременці діяли значно активніше, завдавши вдвічі більше ударів (16 проти 9) – причому майже всі вони пройшли з меж штрафного (на відміну від берлінців).

За свої старання господарі були винагороджені на 85-й хвилині, коли Фюлькругу вдалося замкнув подачу зі стандарту. М'яч після його удару головою прилетів точно в ліву дев'ятку – 1:0! Саме цей гол і вирішив долю протистояння. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "музик".

Таким чином, Вердер набрав 18 очок, піднявшись одразу на шосту позицію в турнірній таблиці, в зону єврокубків. Герта, маючи в активі 11 залікових балів, залишились тринадцятою.

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