Германия, Бундеслига, 12-й тур

Унион Берлин – Боруссия М – 2:1

Голы: Беренс, 79, Духи, 90+7 – Эльведи, 33

Шальке – Фрайбург – начало матча в 18:30

Кельн – Хоффенхайм – начало матча в 20:30

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В первом матче дня Унион принимал менхенгладбасскую Боруссию. Берлинцы после сенсационного поражения Бохуму в предыдущем туре должны были реабилитироваться, и середняк турнирной таблицы хорошо для этого подходил. Пропущенный гол в середине первого тайма от Беккера не был засчитан из-за игры рукой. В ответ забили "жеребцы" – Эльведи после подачи с углового метко замкнул навес головой.

За десять минут до завершения матча Беренс отклинулся на прострел в штрафную и восстановил статус-кво. А на 87-й Триммель головой замкнул подачу во вратарский в ближний угол, перевернув все с ног на голову. Однако радость берлинцев была преждевременной – VAR зафиксировал положение вне игры. Однако на седьмой (!!!) добавленной Духи после розыгрыша углового головой замкнул навес в штрафную и вырвал победу для хозяев. Победа принесла Униону 26 очков и подняла на вершину турнирной таблицы, Боруссия М с 16 пунктами – десятая.

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