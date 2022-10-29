Чемпіонат Німеччини 2022/23, 12-й тур

РБ Лейпциг – Байєр – 2:0

Голи: Нкунку, 32, Вернер, 83

Баварія – Майнц – 6:2

Голи: Гнабрі, 5, Мусіала, 28, Мане, 43, Горецка, 58 Тель, 79, Шупо-Мотінг, 86 – Відмер, 45+3, Інгвартсен, 82

Нереалізовані пенальті: Мане, 43 – Буркгардт, 45+3

Вольфсбург – Бохум – 4:0

Голи: Ф. Нмеча, 27, 58, Баку, 35, Вінд, 80

Штутгарт – Аугсбург – 2:1

Голи: Гірассі, 15, Антон, 90+1 – Нідерлехнер, 4

Айнтрахт – Борусія Д – початок о 19:30

РБ Лейпциг перед матчем із Шахтарем мав провести важкий екзамен на профпридатність – в гості до "биків" приїхав Байєр. Щоправда, леверкузенці підійшли до зустрічі в статусі 15-ї команди чемпіонату, але все одно можна було очікувати на цікаве протистояння. На жаль, його по факту не сталося, адже підопічні Марко Розе нічого не дозволили біля власних воріт.

Вернер: Тепер нам навіть не потрібно вигравати у Шахтаря

"Фармацевти" провели всього 4 удари на 0,11 xG. РБ Лейпциг також не демонстрував чогось неймовірного, тримаючи м'яч 46% ігрового часу й завдавши 10 пострілів – втім, цього вистачило для впевненої перемоги. На 32-й хвилині Нкунку вивів господарів уперед, замкнувши подачу зі стандарту, а наприкінці поєдинку Вернер увірвався в штрафний і переграв Градецкі – 2:0! "Бики" виходять на п'яту позицію й відправляють Байєр у зону перехідних матчів.

У паралельному поєдинку Майнц гостював на Альянц Арені. "Карнавальникам" вдалося те, що не вдалося Барселоні – вони забили два голи у Мюнхені, та ще й пенальті заробили (але не реалізували). Крім того, Майнц зміг уникнути поразки з рахунком 8:2, пропустивши всього 6 голів.

Однозначним героєм зустрічі став Мане, який асистував Гнабрі при першому взятті воріт, забив сам після нереалізованого пенальті й віддав гольову передачу на Горецку. Крім того, варто відзначити Матіса Теля – 17-річний нападник забив свій другий гол за Баварію всього через три хвилини після появи на полі. Таким чином, він допоміг мюнхенцям повернутись на вершину турнірної таблиці Бундесліги.

Вольфсбург влаштував розгром Бохуму, за який виступає одіозний Ваня Ордець. Три голи були забиті ще до перерви – приниження було настільки потужним, що тренер гостей не випустив колишнього центрбека Шахтаря на другий тайм. По перерві Фелікс Нмеча забив ще один гол (у додаток до взяття воріт на старті зустрічі), встановивши остаточний рахунок – 4:0.

Штутгарт у рідних стінах зміг дотиснути Аугсбург. Господарі провели понад 30 ударів по воротах, награвши на 3,5 очікуваних голів, однак до завершення основного часу на табло горіли 1:1 – причому обидва голи були забиті ще в першій третині першого тайму. Аж у компенсований час Вальдемару Антону вдалося прошити відважного Гікєвіча – 2:1. Штутгарт святкує перемогу й покидає зону вильоту.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ