Уніон втратив тренера перед матчем проти Баварії

Керманич берлінського Уніона Урс Фішер покинув розташування команди за кілька днів до відновлення сезону в німецькій Бундеслізі.

54-річний фахівець покинув команду через особисті причини, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Прес-служба Уніона запевнила, що тимчасовий відхід Фішера не пов'язаний із коронавірусом. Напередодні весь персонал і гравці "залізних" здали тести на COVID-19 – вони виявились негативними. Наразі з командою працюватимуть асистенти Фішера Маркус Хоффманн і Себастьян Беніг.

До слова, Уніон посідає 11-те місце в німецькій першості. Матч проти мюнхенської Баварії відбудеться у неділю, 17 травня.

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