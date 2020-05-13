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Уніон втратив тренера перед матчем проти Баварії

13 травня 20:20 284 Читать на русском
Уніон втратив тренера перед матчем проти Баварії
Урс Фішер / dpa

Керманич берлінського Уніона Урс Фішер покинув розташування команди за кілька днів до відновлення сезону в німецькій Бундеслізі.

 

54-річний фахівець покинув команду через особисті причини, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Прес-служба Уніона запевнила, що тимчасовий відхід Фішера не пов'язаний із коронавірусом. Напередодні весь персонал і гравці "залізних" здали тести на COVID-19 – вони виявились негативними. Наразі з командою працюватимуть асистенти Фішера Маркус Хоффманн і Себастьян Беніг.

До слова, Уніон посідає 11-те місце в німецькій першості. Матч проти мюнхенської Баварії відбудеться у неділю, 17 травня.

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Урс Фішер Урс Фішер Німеччина Уніон Берлін Уніон Берлін Уніон Берлін - Баварія
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