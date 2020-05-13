Унион потерял тренера перед матчем против Баварии

Наставник берлинского Униона Урс Фишер покинул расположение команды за несколько дней до возобновления сезона в немецкой Бундеслиге.

54-летний специалист покинул команду по личным причинам, сообщает официальный сайт клуба.

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Пресс-служба Униона заверила, что временный уход Фишера не связан с коронавирусом. Накануне весь персонал и игроки "железных" сдали тесты на COVID-19 – они оказались отрицательными. Пока с командой будут работать ассистенты Фишера Маркус Хоффманн и Себастьян Бениг.

К слову, Унион занимает 11-е место в немецком первенстве. Матч против мюнхенской Баварии состоится в воскресенье, 17 мая.

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